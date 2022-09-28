ترشيح هيئة الدرعية لجائزة أفضل مشروع خارجي في معرض الخمسة الكبار

كشفت هيئة تطوير الدرعية عن ترشيحها لجائزة أفضل مشروع خارجي لهذا العام في معرض الخمسة الكبار الذي سيقام في دبي.
وأوضحت أن الترشيح عن مشروع مواقف البجيري، وشبكة المواقف العصرية والمجهّزة بـ1.4 ألف موقف، وبأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً.
ويُعد معرض الخمسة الكبار أكبر فعالية للتشييد والبناء في الشرق الأوسط، وملتقى عالمي لقطاع التشييد والبناء، حيث يشارك فيه أكثر من 2.6 ألف شركة عارضة من 137 دولة، ويجذب أكثر من 65 ألف زائر متخصص. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن معرض الخمسة الكبار سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في دبي، في الفترة من 5-8 ديسمبر 2022م.