الاتفاق يستعيد رباعي فريقه قبل مواجهة الوحدة

انتظم رباعي فريق الاتفاق محمد الكويكبي و المقدوني داركو فيلكوفسكي وفيصل وأحمد الغامدي في تدريبات الفريق التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف بالنادي بعد أن أنهى الكويكبي برنامجه التأهيلي فيما فرغ الثلاثي الدولي من مشاركتهم الدولية خلال أيام الفيفا.
واشتمل التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم طبق لاعبو الفريق الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الوحدة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ5 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23. وفق “أخبار 24”.