“السوق المالية” توافق على طلب شركة متاجر السيف للتنمية بطرح أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية، الموافقة على طلب شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار بتسجيل أسهمها وطرح 10.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، حيث تُعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.وفق “أخبار 24”.