“الأدب والنشر” تطلقُ “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة” بنسخته الثانية في ديسمبر المقبل

تطلق هيئة الأدب والنشر والترجمة الدورة الثانية من “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة”، تحت عنوان “المعرفة والاستكشاف: الفضاء والزمان والبشرية”. وذلك خلال المدة من 1 – 3 ديسمبر المقبل في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.
وأوضحت الهيئة أن المؤتمر يأتي بمشاركة واسعة من المفكرين والفلاسفة والعلماء والفنانين ورواد الفضاء والكتاب والمؤرخين من مختلف الجنسيات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان، أن نجاح النسخة الماضية من المؤتمر أسهم في ترسيخ الدور الدولي للمملكة في مجال الفلسفة، وعزَّز من مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً للحوار الفلسفي.
وأضاف أن المؤتمر هذا العام يستقطب مجموعة واسعة من الفلاسفة والمتحدثين الرائدين، وعدداً من المعاهد التعليمية من مختلف دول العالم؛ لتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية التي تواجهنا في عصرنا الحالي، وتعزيزاً للحوار بين مختلف الثقافات والتخصصات بهدف البناء على النجاح الذي حققناه العام الماضي.
وأشار إلى أن المؤتمر في دورته الثانية يرحب بالمشاركين من جميع الفئات العمرية؛ لترسيخ أسس الفلسفة وأساليبها التمكينية وأدواتها بين المملكة والعالم من خلال تقديم أوراقهم البحثية. وفق “أخبار 24”.
وجاء اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام بهدف إنشاء نقطة التقاء ما بين العلوم والفلسفة، حيث سيتطرق خلاله المشاركون إلى العديد من الموضوعات، مثل العلوم المعاصرة، والعدل المعرفي، وأخلاقيات الاستكشاف، وآخر التطورات التكنولوجية، ومعضلة الذكاء الاصطناعي، وجوانب الدبلوماسية الفضائية، والتغيّر المناخي والأزمات البيئية.
وستُقام على هامش المؤتمر مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية، والحوارات الفكرية والفلسفية، إضافة إلى ورش عمل شاملة ومفتوحة، كما سيضم جناحاً فلسفياً للأطفال، وفعاليات مصاحبة؛ وذلك لتعزيز قدرات الأجيال الناشئة، وتزويدها بالمهارات والمعارف في المجالات الفكرية والفلسفية.
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقت العام الماضي “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة” كأول مؤتمر من نوعه في المملكة، حيث شهد مشاركة نخبة من الفلاسفة والمفكرين من داخل المملكة وخارجها.