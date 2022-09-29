تتعلق بالأمان النووي.. “الرقابة النووية والإشعاعية” توقع مذكرة تفاهم مع “الرقابة النووية الأمريكية”

أبرمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في فيينا، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع مفوضية الرقابة النووية الأمريكية، تتعلق بتناول المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون المتعلقة بالأمان النووي.
وتركزت المذكرة، التي تمت ضمن فعاليات المؤتمر الـ 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مجالات التعاون في التنظيم والرقابة على أمن وأمان المنشآت النووية والمواد المشعة، وتنفيذ الضمانات والتأثير البيئي للمرافق النووية والمواد المشعة وبرامج بحوث الأمان النووي.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار مسؤوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيمها في بناء علاقات تعاون مع الهيئات الرقابية المماثلة في الدول، وتعكس مدى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
وفق “أخبار 24”.