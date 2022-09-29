عبر الذكاء الاصطناعي.. مذكرة تفاهم بين “الاقتصاد والتخطيط” و”سدايا” لتطوير السياسات الاقتصادية بالمملكة (صور)

أبرمت وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ للاستفادة من تحليلات البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة؛ بما يعزز استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة، عبر توظيف تحليل البيانات والأدلة العلمية في صنع السياسات العامة.
وتضمنت المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، من بينها تطوير مؤشرات المراقبة وقياس أثر فاعلية السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم مستهدفات الوزارة من خلال تطوير المحتوى في منصة استشراف؛ استناداً إلى البيانات المتوفرة في بنك البيانات الوطني والقدرات التحليلية وقدرات النمذجة والمحاكاة.
كما اشتملت على تعزيز التعاون والمشاركة بين الطرفين حسب الاختصاص؛ بما يعزز التكامل في تصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعمل الدراسات والتقارير الاقتصادية المرتبطة بالنظريات والأدلة العلمية والاقتصادية، والمواءمة مع السياق الاقتصادي المحلي للمملكة؛ بناءً على الأدلة المستخلصة من النماذج والتحليلات المعتمدة على البيانات. وفق “أخبار 24”.
وتهدف المذكرة إلى رفع فاعلية وضمان دورية التقييم الاقتصادي للسياسات والبرامج الحكومية ذات التأثير الجوهري في الاقتصاد والمجتمع، قبل وبعد الشروع في تطبيقها.