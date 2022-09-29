مختصان: “تليجرام” منصة مشفرة ساعدت على التخفي.. والمتطرفون يستغلونها لتمرير أفكارهم

تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، بالتعاون مع (تليجرام)، من إزالة 5.2 مليون محتوى متطرف على (تليجرام)، خلال 59 يوماً، ويعود المحتوى لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة، داعـش، هيئة تحرير الشام).
وكشف المحلل في الشأن الإقليمي والدولي، وجدي القليطي لـ”أخبار 24“، أن تطبيق تليجرام يعتبر منصة مشفرة تساعد على التخفي، حيث أسسه مبرمجون روس متحركون بين أكثر من دولة ولا يعلنون عن مقرهم؛ وهذا ما جعل التطبيق غامضاً، مشيراً إلى أن تليجرام لا ينتمي إلى سياسات الدول الغربية والعالمية، ويعمل بشكل منفرد؛ لذا توجد به محتويات خارج الإطار المعهود وتستخدم من قِبَل جماعات متطرفة.
وأضاف أن تطبيق تليجرام استخدم من قِبَل جماعات متطرفة حيث كان المنصة الرئيسية للتنسيق بينهم، وبث مقاطع داعـش والإرهـاب والتجنيد، موضحاً، أن سياسيات تليجرام تساعد جماعات التطرف والإرهـاب في استغلال المنصة في التواصل وبث الأفكار المتطرفة.
ومن جهته كشف الخبير التقني سليمان الدلالي، أن المنظمات الإرهابية والمتطرفة تلجأ لاستخدام “تليجرام” تحديداً مقارنة ببقية التطبيقات الأخرى؛ للمميزات التي يوفرها التطبيق، وتخدم توجهاتهم في الوقت نفسه.
وأكد الدلالي، أن إنشاء مجموعات مشفرة لا يستطيع أحد الدخول إليها، يعتبر من أبرز المميزات في تليجرام، حيث تستغل الجهات المتطرفة ذلك لتمرير وتنفيذ أهدافهم، والوصول إلى المستفيدين من خلال التطبيق.
وأوضح الدلالي، أن بقاء المحتوى المتطرف لمدة أطول قبل حذفه، وإمكانية تحميل ملفات متعددة الأحجام ومتعددة الصيغ، بالإضافة إلى تحميل مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية لمدة تزيد على الساعة أو الساعتين تعد من أبرز مميزات تطبيق تليجرام التي استفادت منها هذه المنظمات لتنفيذ أفكارهم المتطرفة.