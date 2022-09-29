البسامي يرأس أولى جلسات ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن بالمملكة

رأس مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أولى جلسات “ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن بالمملكة”، والذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن بنادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض اليوم (الأربعاء).
ورحب البسامي بالمشاركين في الملتقى، ونقل لهم تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بكل الخدمات الأمنية التي تقدمها دوريات الأمن.
وجرى خلال الملتقى استعراض أهم الإنجازات والمكاسب التي تحققت، والمبادرات التطويرية والتقنية والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لدوريات الأمن، ثم قدم البسامي جائزة “التميز والإبداع الأمني” للإدارات الفائزة. وفق “أخبار 24”.