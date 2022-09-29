مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة والوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، استمرار انخفاض حالات الإصابة الجديدة والحالات الحرجة والوفيات المسجلة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 5 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816389 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت حالة واحدة جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 32 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 94 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803546 حالة.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9351 حالة وفاة.