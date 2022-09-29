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جديد المحليات > برنامج تطوير القطاع المالي: 45 ريالاً تأمين الفرد في عام 2025.. وحصة التأمين الطبي ستصل إلى 45%
29/09/2022   1:20 م

برنامج تطوير القطاع المالي: 45 ريالاً تأمين الفرد في عام 2025.. وحصة التأمين الطبي ستصل إلى 45%

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قال مدير برنامج تطوير القطاع المالي، فيصل الشريف، إن البرنامج يستهدف أن يكون تأمين الفرد 45 ريالاً في عام 2025، بجانب زيادة حصة التأمين الطبي ليصل إلى 45% بدلا من 33% في عام 2019.

وأضاف “الشريف”، خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي التي تواصل أعمالها اليوم (الخميس)، أن البرنامج يستهدف أيضا الوصول في التغطية التأمينية للمركبات إلى 77%.

ولفت إلى أن نسبة تغطية المركبات في عام 2019 بلغت 40 %، مشيرا إلى أن هذه النسبة أقل من الأرقام العالمية بشكل كبير، ويستهدفون زيادتها بحلول 2025.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن هناك فرصاً لرفع نسبة تأمين المركبات إلى 77%، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي من 1.9 % في عام 2019 إلى 2.4 % في عام 2025.

برنامج تطوير القطاع المالي: 45 ريالاً تأمين الفرد في عام 2025.. وحصة التأمين الطبي ستصل إلى 45%

جديد المحليات
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