برنامج تطوير القطاع المالي: 45 ريالاً تأمين الفرد في عام 2025.. وحصة التأمين الطبي ستصل إلى 45%

قال مدير برنامج تطوير القطاع المالي، فيصل الشريف، إن البرنامج يستهدف أن يكون تأمين الفرد 45 ريالاً في عام 2025، بجانب زيادة حصة التأمين الطبي ليصل إلى 45% بدلا من 33% في عام 2019.
وأضاف “الشريف”، خلال مشاركته في ندوة التأمين السعودي التي تواصل أعمالها اليوم (الخميس)، أن البرنامج يستهدف أيضا الوصول في التغطية التأمينية للمركبات إلى 77%.
ولفت إلى أن نسبة تغطية المركبات في عام 2019 بلغت 40 %، مشيرا إلى أن هذه النسبة أقل من الأرقام العالمية بشكل كبير، ويستهدفون زيادتها بحلول 2025.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هناك فرصاً لرفع نسبة تأمين المركبات إلى 77%، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي من 1.9 % في عام 2019 إلى 2.4 % في عام 2025.
فيديو | مدير برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف: 45 ريالا تأمين الفرد في عام 2025.. وزيادة حصة التأمين الطبي ليصل إلى 45%#ندوة_التأمين_السعودي#الإخبارية pic.twitter.com/iMX0L1r3kc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 29, 2022