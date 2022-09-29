“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني من 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، انخفاض معدل البطالة للسعوديين 9.7% في الربع الثاني من عام 2022م بانخفاض مقداره 0.4 نقطة علوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022.
وأضافت أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين ارتفع بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 51.8%، كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول لعام 2022م ليصل إلى 46.8% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت الهيئة أن مؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين تحسنت، إذ ارتفع معدل المشاركة بمقدار 2.4 نقطة مئوية، كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 3 نقاط مئوية، وانخفض معدل البطالة بمقدار 1.6 نقطة مئوية.
ولفتت إلى أن إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين انخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 5.3% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022م، وبانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م.
ونوهت بانخفاض معدل البطالة بين السعوديين الذكور ليصل إلى 4.7% وذلك بانخفاض مقداره 0.3% عن الربع الأول من عام 2022م، وبانخفاض مقداره 1.4% عن الفترة ذاتها من عام 2021م، كما انخفض معدل بطالة السعوديات الإناث بمقدار 0.9% عن الربع الأول 2022م ليصل إلى 19.3%، كما انخفض بمقدار 3% عن العام الماضي، وذلك بالتزامن مع اتساع مشاركتهن الاقتصادية ونمو التوظيف بينهن. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن حالة سوق العمل تحسنت في الربع الثاني من عام 2022م للسعوديين ذكوراً وإناثا لمن هم في سن العمل الأساسي 25-54 سنة، وانخفض معدل البطالة في هذه الفئة بمقدار 1.0% ليصل إلى 9.0%.