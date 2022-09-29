استقبل رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في القصر الرئاسي بالعاصمة مانيلا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المبنية على الود والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات.
ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس فرديناند ولحكومة وشعب الفلبين الصديق، والتمنيات بدوام التوفيق والنجاح، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة.
وفق “أخبار 24”.