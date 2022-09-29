“إنفاذ”: إقامة 10 مزادات علنية لبيع نحو 100 عقار في عدة مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 10 مزادات علنية حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات مختلفة في عدة مناطق.
وأوضح المركز، أن المزادات تعرض أكثر من 97 عقارًا بينها أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وذلك خلال الفترة من 1 – 6 أكتوبر المقبل، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المزادات من خلال موقعه الإلكتروني.
وأشار إلى أن المزادات تبدأ بمزاد المصائف الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في مدينة الطائف، ومزاد الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 11 عقارًا في كل من منطقتي عسير وجازان، ومزاد درر الطائف الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمدينة الطائف، ومزاد النور الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا في منطقة الرياض.
وأضاف أنه سيتم عرض مزاد البركة الإلكتروني المكون من 18 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد لؤلؤة جدة الثالث الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة جدة، ومزاد شمال المملكة الحضوري الذي يعرض 14 عقارا في منطقة حائل. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن المزادات تشمل أيضاً مزاد جُمان الحضوري الذي يعرض 18 عقاراً في منطقة الشرقية، ومزاد محافظة الدرعية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة الدرعية، ومزاد الأفضل الثاني الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في منطقة الرياض.