فعاليات للموسيقى واليوغا بـ”فايف سنسِس سانكشواري” بمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء

أعلنت “لحظات العلا” عن قائمة فعاليات ملاذ “فايف سنسِس سانكشواري” والذي يقع بمكان جديد بالقرب من واحة جبل عكمة، كتجربة رئيسية خلال فعاليات مهرجان العلا الصحي للاستجمام والاسترخاء.
ويقدم المهرجان أقوى تجارب ممارسات العافية واليوغا والصحة البدنية والنفسية، من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، ويوفر أنشطة تدعم التفاعل وتحفز الحواس، مع التركيز على القوة الشفائية للموسيقى واستخدام الفن كعلاج وعلاقة حركة الجسم بالقوى الشمولية للقمر والنجوم.
كما تهدف التجارب لتعزيز التواصل الذاتي ومراجعة المشاعر الداخلية وتحقيق التغيير الإيجابي، مع مشاهير اليوغا والمتحدثين التحفيزيين وورش العمل التفاعلية والموسيقى وتجارة التجزئة المستوحاة من العلا.
ويعود مشاركون بالنسخة الأولى مثل مدرب اليوجا الكلاسيكية واليقظة والحكمة، مانيش بول، وعازف الجيتار والمغني دان مورس بأغانٍ ملهمة والمؤلفة وعالمة النفس وعازفة الـ “هاند بان- النقر على المعدن” فالنتينا أديفا؛ للمشاركة في تأليف موسيقى علاجية وهادئة في جلسات جماعية مبتكرة.
ومن بين الممارسين المشهورين محلياً خالد نحفاوي، بجلسات الهواء الطلق مستوحاة من الطبيعة، وتقود غالية المدني دروس اليقظة الذهنية وأعمال استعادة التنفس والممارسات الصحية ذات التأثير الإيجابي، وتقدم نانسي زبانه جلسات التأمل المميزة.
كما ستقدم مدرسة الديرة للفنون المواهب النسائية من أهالي العلا في جلسات مخصصة لعرض إبداعاتهن والتحدث عن تجاربهن والتفاعل مع الزائرين. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن برنامج الافتتاح الرسم على الوجه والموسيقى وأنشطة تعزيز الاستشفاء بالتنفس المنتظم، والرسم القبلي على الوجوه لإظهار الفن والانتماء الاجتماعي للشخص، باستخدام موضوعات مستوحاة من العلا.
كما يتضمن التأمل الموسيقي في تجربة بقيادة بوغدان وماتياس بالكمان والطبول والصوت البشري العميق، إضافة إلى موسيقى التنفس من تأدية “ألكيمي آرت ريواير” و”ليو براكاش”، ثم الشعر والمحادثات التحفيزية مع مانيش بول وميمي يوجا.
وتدير رغد فتح الدين جلسات الشعر التمثيلي، ويقود الفنان والمخرج السعودي بلال علاف جلسات حركية وشعرية حية، أما اليوغا فتنظم جلساتها على مدار الأيام، منها اليوجا الهوائية، والصامتة، والتصالحية، ورياضة “الأنيمال فلاو”.
تقدم هذه التجارب مجموعة مواهب مثل ميمي يوغا، وروبن مارتن، وسارة مدينا، وجوش كرامر، وشيخة حمد، وغالية المدني، وكونستانتينا ماريداكي، وريان الغلاييني، ورؤى الشحف، ولجين الرفاعي، وتبدأ التذاكر من 50 ريالاً.