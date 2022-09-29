3 مؤسسات تعليمية و49 برنامجاً أكاديمياً تحصل على الاعتماد الأكاديمي

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، 3 مؤسسات تعليمية، و49 برنامجاً أكاديمياً خلال الربع الثالث من عام 2022م، فيما لم يحصل برنامجان على الاعتماد البرامجي من الهيئة.
وحصلت كل من جامعة الملك عبدالعزيز وكلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية على الاعتماد المؤسسي “الكامل”، بينما نالت كلية الرؤية لطب الأسنان والتمريض بجدة على الاعتماد المؤسسي “المشروط”.
أما على مستوى البرامج الأكاديمية، فقد حصلت 9 برامج في جامعة الملك سعود على الاعتماد، 3 منها على الاعتماد الكامل، وهي: برنامج بكالوريوس علوم التمريض، وبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، وبرنامج بكالوريوس الخدمة الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
كما حصلت على الاعتماد المشروط ستة برامج، وهي: برنامج ماجستير العمارة وعلوم البناء، وبرنامج بكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبرنامج بكالوريوس علم المعلومات، وبرنامج بكالوريوس الآثار، وبرنامج بكالوريوس علم الاجتماع، وبرنامج بكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية.
يذكر أن النتائج جاءت بعد زيارات الاعتماد التي تمت من يناير حتى مايو 2022م.