تتصدرها الرياض.. الهلال الأحمر يتلقى 5.3 ألف بلاغ لحالات أزمات قلبية منذ بداية 2022م

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم (الخميس)، أن غرف العمليات بمختلف مناطق المملكة تلقت 5.3 ألف بلاغ لحالات أزمات قلبية منذ بداية عام 2022م وحتى الآن، مبينة أن الفرق الإسعافية تعاملت مع البلاغات حسب كل حالة ما بين الإسعاف في الموقع، أو النقل إلى المستشفيات.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع إن منطقة الرياض تصدرت عدد بلاغات الأزمات القلبية بواقع 1.8 ألف بلاغ، تلتها مكة المكرمة بـ 1.4 ألف بلاغ، فيما جاءت المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بفارق كبير حيث تلقت غرفة عملياتها 577 بلاغاً.
وأوضح الصوينع أن منطقة عسير جاءت في المرتبة الرابعة بواقع 449، تلتها المنطقة الشرقية بواقع 317 بلاغاً، ثم القصيم بـ182 بلاغاً، وجازان بـ130، وتبوك بـ104 بلاغات، والباحة بـ101 بلاغ. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أقل المناطق التي تلقت غرف عملياتها بلاغات الأزمات القلبية، منطقة الجوف بـ95 بلاغاً، ثم الحدود الشمالية بـ29 بلاغاً، ونجران بـ28 بلاغاً، وأخيراً جاءت حائل كأقل المناطق إبلاغاً عن حالات الأزمات القلبية بواقع 26 بلاغاً.