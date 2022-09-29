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جديد المحليات > المملكة تتقدم 13 مرتبةً عالمياً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022
29/09/2022   9:02 م

المملكة تتقدم 13 مرتبةً عالمياً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022

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تقدمت المملكة في مؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”.

وقفزت المملكة 13 مرتبة عالمياً في مؤشر المعرفة عن العام السابق، إلى جانب تقدمها في المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمعرفة، محققةً صعوداً بـ 10 مراتب في مؤشر التعليم والتدريب، و5 مراتب في مؤشر الإطار التنظيمي، وكذلك 4 مراتب في مؤشر وفرة الموهبة، و٦ مراتب في مؤشر التركيز العلمي.

وتحسن الأداء العام للمملكة في تقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022، من خلال التقدم مرتبة واحدة في التصنيف العام، فيما تحسّن الترتيب في المؤشرات ذات العلاقة بالتعليم، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر المهارات الرقمية والتقنية، و9 مراتب في مؤشر تحصيل التعليم العالي، وكذلك قفز مركز المملكة 6 مراتب في مؤشر منح براءات الاختراع عالية التقنية. وفق “أخبار 24”.

وقفزت المملكة أيضاً 3 مراتب في مؤشرات صافي تدفق الطلاب الدوليين، وإجمالي الإنفاق العام على التعليم، والنساء الحاصلات على درجات علمية، واستخدام الروبوتات في التعليم والبحث والتطوير، إلى جانب معدّل طالب لكل معلم بالتعليم العالي، وخريجي العلوم.

المملكة تتقدم 13 مرتبةً عالمياً في مؤشرات التعليم والمعرفة بتصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2022

جديد المحليات
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