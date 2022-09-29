المملكة تقدم مشتقات نفطية بـ 200 مليون دولار لتشغيل 70 محطة كهرباء في اليمن

وقَّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والحكومة اليمنية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي؛ لتوفير إجمالي كميات 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية لليمن.
وبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أمريكي. وفق “أخبار 24”.
وتساعد منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة على تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء، تسهم بصورة مباشرة في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية؛ مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.