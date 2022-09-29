بتمويل 13 مليار ريال.. أكثر من 16 ألف عقد سكني جديد للأفراد خلال أغسطس 2022

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، نمواً جديداً في التمويل العقاري السكني للأفراد، المُقدَّم من المُموِّلين العقاريين من مصارف وشركات التمويل، خلال شهر أغسطس الماضي.
وكشفت بيانات النشرة أن التمويل العقاري السكني للأفراد بلغ 12.9 مليار ريال، مسجلاً نسبة نموٍّ تجاوزت 56%، مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل حجم تمويل قدره 7.3 مليار ريال، حيث تم تسجيل 16.5 ألف عقد تمويل سكني جديد، بنسبة نموٍّ تجاوزت 55% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل 9.2 ألف عقد.
ورصدت النشرة قيمة التمويل السكني المقدَّم للأفراد لشراء الفلل التي بلغت 8.7 مليار ريال بنسبة 67% من إجمالي حجم التمويل، فيما بلغت قيمة التمويل لشراء الشقق السكنية 3.7 مليار بنسبة 29%، كما سجل التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية 489 مليون ريال بنسبة 4%. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إجمالي التمويل المقدَّم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال.