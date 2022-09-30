“الموارد البشرية” تحصد المركزين الأول والثاني في جوائز الشارقة للاتصال الحكومي

حصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الأول من فئة أفضل المنظومات في الاتصال الحكومي على مستوى الوطن العربي، والمركز الثاني من فئة أفضل مبادرة للاتصال الحكومي لتمكين المرأة على المستوى العالمي، في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي تضمُّ 53 مرشحاً ضمن قائمتها القصيرة للفوز في 19 فئة مختلفة، ضمن الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مركز إكسبو الشارقة.
وحققت الوزارة الفوز بالمركزين الأول والثاني إثر المنهجية المتبعة في التنفيذ، والتأثير والنتائج المحققة، وتوظيف التكنولوجيا والإعلام في بلوغ الشريحة المستهدفة من الجمهور والابتكار والرؤى الاستباقية. وفق “أخبار 24”.
وأكد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، محمد بن ناصر الجاسر، أن هذا التتويج هو نتيجة لجهود منسوبي ومنسوبات الوزارة، والمنهجية الاتصالية المتوافقة مع الاتجاهات الإعلامية الحكومية الحديثة.
وشهدت المسابقة منافسة بين 250 ملفاً مستوفاة الشروط، من أصل 600 ملف مرشح قدمتها 80 جهة من مختلف أنحاء العالم.