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جديد المحليات > “سباهي” يُطلق معايير طب الأسنان والرعاية الصحية المنزلية
30/09/2022   3:25 ص

“سباهي” يُطلق معايير طب الأسنان والرعاية الصحية المنزلية

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أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، المعايير الوطنية لمراكز طب الأسنان، والمعايير الوطنية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، اليوم في العاصمة الرياض.

 ويستهدف المركز تدريب وتقييم المنشآت الصحية في مناطق المملكة لتطبيق المعايير بشكل آمن، والتي يصل عددها نحو ألف مركز أسنان متخصص، والمئات من مراكز الرعاية الصحية المنزلية المستقلة أو التي تعمل كأقسام مدمجة في المستشفيات الحكومية والخاصة.

 يُذكر أن سباهي يعد الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

“سباهي” يُطلق معايير طب الأسنان والرعاية الصحية المنزلية

جديد المحليات
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