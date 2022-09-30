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جديد المحليات > 177 لوحة تشكيلية لـ 10 فنانات من ذوات الإعاقة السمعية بمعرض “الحياة ألوان” بالخبر
30/09/2022   3:25 ص

177 لوحة تشكيلية لـ 10 فنانات من ذوات الإعاقة السمعية بمعرض “الحياة ألوان” بالخبر

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يحتضن معرض “الحياة ألوان”، الذي تنظمه الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالشرقية بالتعاون مع “ضاوي جاليري” بالخبر، 177 لوحة لـ 10 فنانات من ذوات الإعاقة السمعية.

وقالت المدير العام للمعرض مضاوي الباز في تصريح لـ “أخبار 24” إن هذه المبادرة النوعية تعد الأولى على مستوى الشرقية، حيث تضم أعمالاً فنية بأحجام ومواد وخامات مختلفة تنوعت بين الرسم والأشغال اليدوية والحياكة بطريقة إبداعية متميزة.

وأضافت أن ريع المعرض من بيع اللوحات سيذهب بالكامل للفنانات المشاركات من ذوات الإعاقة السمعية، وأشارت إلى أنه أقيم في إطار المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الفن التشكيلي، معربة عن أملها في أن يكون المعرض بداية حقيقية لطريق الاحتراف للفنانات المشاركات.

من جهتها، أبانت مدير فرع الجمعية أروى الدوسري، أن الفنانات العشر المشاركات أبدعن في الأعمال المقدمة بالمعرض وهناك تفاعل لافت من الحضور بدعم هذه الفئة.

يذكر أن المعرض دشنه مؤخراً مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل، وهو يسعى لنشر الفن التشكيلي وتسليط الضوء على المواهب المتميزة من ذوات الإعاقة السمعية.

177 لوحة تشكيلية لـ 10 فنانات من ذوات الإعاقة السمعية بمعرض “الحياة ألوان” بالخبر

جديد المحليات
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