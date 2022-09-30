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جديد المحليات > “تحلية المياه”: نسبة توطين الوظائف الفنية والتخصصية تخطت 97%
30/09/2022   11:48 ص

“تحلية المياه”: نسبة توطين الوظائف الفنية والتخصصية تخطت 97%

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وصولها إلى رقم قياسي جديد في نسبة توطين الوظائف الفنية والتخصصية بها، حيث تخطت نسبة الموظفين السعوديين 97% من إجمالي العاملين لديها.

واستعرضت المؤسسة خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “SHRM MENA” السنوي في دبي، قصة نجاحها في تمكين الكفاءات السعودية من إدارة وتنفيذ عملياتها كافة، وتأهيلهم لأفضل الممارسات العالمية والكفاءة المهنية.

ونوه وكيل المحافظ لرأس المال البشري ناصر الحميد، خلال جلسة حوارية حول التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى قدرات المهندسين والفنيين السعوديين الذين يعملون في إنتاج ونقل وإمداد المياه المحلاة. وفق “أخبار 24”.

“تحلية المياه”: نسبة توطين الوظائف الفنية والتخصصية تخطت 97%

جديد المحليات
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