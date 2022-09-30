برنامج ماجستير الإدارة والتخطيط التربوي يحصل على الاعتماد البرامجي الكامل

انطلاقاً من رؤيتها في تحسين جودة العملية الأكاديمية والتطوير المستمر للبرامج الدراسية بمنظومة أداء تسعى إلى تطبيق الخطط التطويرية في الحصول على الاعتمادات المواكبة للتطوير والنهوض به ، فقد حصل قسم العلوم التربوية تخصص”الإدارة والتخطيط التربوي” بكلية التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في الفترة من أكتوبر 2022م حتى سبتمبر 2027م وذلك بعد تحقيق كافة المتطلبات ومعايير الجودة الخاصة بذلك.
وجاء هذا الاعتماد تتويجاً لثمرة المجهودات المتواصلة والعمل الدؤوب التي بذلتها كلية التربية في مجال التخطيط والتطوير والتحسين حيث تسعى الكلية دائماً وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية إلى تحقيق النجاحات والتميز والاستثمار الأمثل المبني على استراتيجية التعليم وتنمية العقول والمهارات في مختلف الأقسام والبرامج مما ينعكس إيجاباً على تحقق نواتج تعلم بشكل أفضل علاوة على المردود الإيجابي لتجويد مخرجات بشرية مؤهلة بجودة عالية لمتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
من جانبة أعرب سعادة عميد كلية التربية بالخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبيد الرفدي عن بالغ سعادته وفخرة بالكلية التي تضم نخبه مميزة من أعضاء هيئة تدريس مستوى عال في كافة المستويات مشيداً بمجهودات كتيبة عمل متكاملة سعت لتطبيق وتحقيق معايير الجودة على ارض الواقع ، كما رفع بالغ شكره لسعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي على دعمه المستمر للكلية وتوفير كافة الإحتياجات والمتطلبات التي ساعدتها بالحصول على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب والذي يواكب التطور العلمي على مستوى الجامعة مشيداً بجهود وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي والجودة على تكاتفها وتعاونهم وإصرارهم وعزيمتهم للحصول على الاعتماد.