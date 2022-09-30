شقيق كنو يكشف كواليس مثيرة في قضيته الأخيرة بين الهلال والنصر

كشف علاء كنو شقيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو، كواليس مثيرة في قضيته الأخيرة بين الهلال والنصر.
وقال شقيق كنو في تصريحات لبرنامج في “المرمى” عبر قناة “العربية”: “هناك قضية في المحاكم مرفوعة تجاه أحد أعضاء شرف الهلال بخصوص 7 ملايين ريال مستحقات مالية متأخرة لشقيقي محمدكنو.
وأضاف: “مبلغ الشرط الجزائي سيتم دفعه من قبل نادي الهلال، وشقيقي عرض التجديد المقدم من الهلال كان 5 ملايين، بينما عرض النصر بلغ 9 ملايين ريال سعودي”.
وأوضح: “إيقاف شقيقي كان مزعجاً بالنسبة لي، وشعرت بالحزن بسبب ما قيل عنا، وهناك إجراءات قضائية تجاه من اتهمني بالتزوير أو التأثير على محمد.. ولم أدخل في مفاوضات مع أي نادِ بخصوص شقيقي، وكنت أتفاوض مع الهلال”. مشيرا إلى أن النتائج التي صدرت بخصوص القضية تجيب على سؤال إذا ما كان الهلال يعرف بتوقيع محمد كنو مع النصر أم لا. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “تم استدعائي إلى التحقيق في اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقدمت لهم إفادتي، وقصة (الورقة البيضاء) لا تدخل العقل، وأستغرب ممن تبنى هذه الرواية التي لا تمت للحقيقة بصلة، هي ورقة عادية تحفظ حق شقيقي”.
وأكمل: “توقيع شقيقي مع النصر تم دون التقاط الصور بطلب مني، لأن الهلال كان يلعب نهائي كأس السوبر السعودي في ذات اليوم”، مؤكدا: “كانت هناك مبادرة من طرفي لحل قضية شقيقي بين النصر والهلال بالصلح، ولكن إدارة الهلال لم تستجب”.
وأتم: “شقيقي وقع عقده مع النصر بنفسه، وكنت شاهداً على التوقيع، وكنت مفوضاً من شركة “سبورت يارد” للتفاوض مع نادي الهلال لتجديد محمد كنو، وكنت حينها أسمع ما يقال عني، لكن لم يكن الوقت مناسباً للرد”.