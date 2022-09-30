غموض حول موقف رباعي الهلال المصاب

كشف مصادر صحفية، أن عودة لاعبي الهلال سلمان الفرج، محمد العويس، سالم الدوسري وعلي البليهي، إلى المشاركة في المباريات الرسمية لم تتحدد بعد.
وتعرض الرباعي لإصابات متفرقة خلال مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني السابق في إسبانيا.
وأشار المتحدث باسم الهلال هشام الكثيري، إلى أن موعد العودة يعتمد على مدى استجابة الرباعي المصاب للعلاج والتأهيل الذي يخضعون له في عيادة الفريق.
وسيفتقد الهلال إلى خدمات لاعبيه خلال الجولة الخامسة بدوري روشن بعد غد أمام التعاون.
أجرى فريق الهلال، مساء الخميس، مرانا اعتياديا استعدادا لمواجهة التعاون، حيث بدأ المران الذي قاده رامون دياز بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة. وفق “أخبار 24”.
وانضم الخماسي الدولي “محمد كنو، ناصر الدوسري، سعود عبدالحميد، ناصر الهدهود، محمد القحطاني إلى تدريبات الفريق.