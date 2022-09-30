“لحظة هدر”.. انطلاق حملة توعوية موسعة للحد من الفقد والهدر الغذائي (فيديو)

أطلق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، حملة موسعة لرفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي والتأكيد على أهميــته، وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر.
وتأتي الحملة تحت شعار “لحظة هدر”، انطلاقاً من دورها في رفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي، وهي تشهد تفاعلا كبيرا من أفراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة.
وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز 40 مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء 33%.
وأوضحت أن توقيت الحملة يتوافق مع اليوم العالمي للتوعية بالفقد والهدر في الغذاء، والذي يمثل مناسبة دولية لتبني الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، مبينة أن الحملة ستتواصل حتى نهاية الشهر القادم، فيما ستستمر برامج التوعية على مدار العام. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الفقد والهدر في الغذاء يشكل هاجساً عالميا لما له من آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والبيئي، لما يسببه ذلك من انخفاض في العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية والصناعية، كما يزيد من انعدام الأمن الغذائي بالبلدان ذات الموارد المحدودة والتي تكافح لتحمّل تكاليف استيراد السلع.
#لحظة_هدر تتكرر علينا بشكل يومي!
وقّفها ولا تتعداك#اليوم_الدولي_للتوعية_بالفقد_والهدر_الغذائي pic.twitter.com/ZyNBvV5iMs
— لتدوم (@Flw_saudia) September 29, 2022