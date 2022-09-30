الأمير وولي العهد هنآ الفائزين.. الانتخابات الكويتية: وجوه جديدة ونتائج قلبت الموازين

هنأ أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الجمعة)، الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022، معبراً عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون بانتخابهم.
في السياق نفسه، بعث ولي العهد الشيخ، مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقيات تهنئة مماثلة للفائزين، داعيًا لهم بالتوفيق لما فيه خير وخدمة الكويت.
وكانت الانتخابات الكويتية قد شهدت نتائج قلبت الموازين، ونسبة تغير قدرها بعض المراقبين بـ 54%، ليكون مشهد الانتخابات جديدًا، متضمنًا 16 نائباً جديداً وعودة 11 من مجالس سابقة، فيما حجزت المرأة الكويتية مقعدين، بفور جنان بوشهري وعالية الخالد.
وشهدت الانتخابات الكويتية للمرة الأولى نجاح اثنين من المرشحين وهما في السجن، وهما النائب مرزوق الخليفة، وحامد البذالي، اللذان قبض عليهما في قضايا تتعلق بالانتخابات الفرعية.وفق “أخبار 24”.
وارتفع عدد النواب الشيعة إلى 9 في مجلس 2022، بعدما كان عددهم في مجلس 2020 ستة نواب فقط، فيما عاد السلفيون إلى الأضواء من خلال حمد العبيد في الدائرة الثالثة، ومبارك الطشة، في المقابل لم ينجح أيٌّ من مرشحي حركة العمل الشعبي “حشد” الثلاثة.
وكانت انتخابات مجلس الأمة الكويتي قد انطلقت في 29 سبتمبر الجاري، وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا يمثلونهم في مجلس الأمة، ومواصلة مسيرة نيابية ممتدة منذ نحو 60 عاما.