بينها أزياء وأجهزة إلكترونية.. “الترفيه” تطلق دليل “أوتليت الرياض” بتخفيضات لأكثر من ألف ماركة عالمية

تواصل الهيئة العامة للترفيه الترويج لمهرجان أوتليت الرياض، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، وينطلق اعتبارا من يوم غد (السبت).
وأوضحت الهيئة العلامات التجارية ومناطق التسوق والترفيه في دليل أعدته لذلك، مشيرة إلى أن المهرجان يضم تخفيضات على الأزياء والأجهزة الإلكترونية، ومستلزمات رياضية، وأحذية وإكسسوارات، ومستحضرات تجميل.
ويتضمن المهرجان منتجات ذات جودة عاليـة بأسـعار مخفضـة تناسب جميع الفئات وينقسم إلى عدة أقسام، وهو بمساحة 145 ألف متر مربع يجمع أكثر من 1500 علامة تجاريـة عالمية، بأيادي مصممين عالميين فـي عالم الأزياء، والإكسسوارات المنزلية، والمنتجات الإلكترونية، إلى جانب أقسام تسوق، وترفيه، ومطاعم، ومناطــق مخصصــة الأطفــال.
كما يقدم المهرجان تخفيضات على نظارات، وأجهزة منزلية، وحقائب سفر، بجانب توفير مقاهٍ ومطاعم، وتخصيص منطقة لمحبي الألعاب الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المهرجان يستعرض أشهر البراندات العالمية بأسعار مخفضة، في أكبر تجمع لعشاق الموضة والأزياء، وتستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر المقبل.
لأول مرة .. 1500 علامة تجارية يجتمعون في #اوتليت_الرياض لمدة أسبوعين 😍🇸🇦
🗓 من 1 إلى 14 أكتوبر
احجز تذكرتك: https://t.co/QKW6EqPkWi#هيئة_الترفيه
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) September 30, 2022