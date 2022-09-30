بالصور.. بلدية الخرج ترصد أطعمة غير صالحة للأكل وأدوات غير مرخصة لحفظ الاطعمة

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بلدية محافظة الخرج رصدت خلال جولاتها الرقابية على البوفيات مخالفات عده ومنها ، وجود اطعمه غير صالحه للأكل ، وتدني في مستوى النظافه ، وجود أدوات غير مرخصة لحفظ الاطعمة ، وتم خلالها تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .
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