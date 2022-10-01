خالد الزيلعي.. نجم سعودي توهج مع النصر ومرض نادر أنهى حياته

يعيش الوسط الرياضي السعودي، حالة من الحزن، بعد رحيل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، والنصر وأبها والتعاون السابق، خالد الزيلعي، بعد معاناته مع مرض التصلب الجانبي الضموري.
وبدأ خالد الزيلعي – من مواليد 16 مايو 1987 – لعب كرة القدم، من قبل للعديد من الفرق السعودية، على رأسها النصر، والتعاون، والفيصلي، والباطن، وبدأ مسيرته من نادي أبها.
لعب الزيلعي بفريق أبها عام 2007 إلى 2009 وسجل 3 أهداف خلال 29 مباراة، ولعب بفريق النصر من عام 2009 إلى 2016 وسجل 8 أهداف خلال 82 مباراة.
وكان الزيلعي أحد العناصر التي ساهمت في فوز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين في عامي 2014، 2015، كما حصل على لقب كأس ولي العهد في 2014.
واتجه إعارة بفريق التعاون عام 2015 إلى 2016 وسجل 3 أهداف خلال 18 مباراة، ولعب بفريق الفيصلي 3 مباريات ولم يسجل أي أهداف.وفق “أخبار 24”.
ولعب مباراة واحدة بفريق الرائد من عام 2017 إلى عام 2018 ولم يسجل أهدافا، ولعب بفريق أبها مجددا من عام 2018 إلى عام 2019 وسجل 6 أهداف خلال 40 مباراة. وآخر فريق انضم إليه الزيلعي هو فريق العين ولم يشارك في مباراة بهذا الفريق.
وعلى الصعيد الدولي، مثل الزيلعي منتخب الأخضر السعودي في 8 مباريات، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد كان في شباك منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب لعام 2012.
وفي يونيو 2020، بعد نهاية رحلة الزيلعي مع نادي العين، أعلن اللاعب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.
وأشهر من تعرضوا للإصابة بهذا المرض، مع خالد الزيلعي، لاعب الأهلي والزمالك المصري السابق، مؤمن زكريا، وكذلك المدرب المساعد الأسبق لنادي برشلونة، كارلوس أونزوي.
مرض نادر ينهي حياة النجم السعودي #خالد_الزيلعيhttps://t.co/UN8nSo51dS pic.twitter.com/px5eKU6ZJ7
— سبورت 24 (@sporty_24) September 30, 2022