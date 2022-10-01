بالصور.. “رينارد” يحتفل بعيد ميلاده في “العلا”

نشر المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، مجموعة من الصور احتفالا بعيد ميلاده الـ 54، خلال تواجده في مدينة العلا التاريخية.
وظهر رينارد في الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” وسط الواجهة السياحية الشهيرة “العلا” معلقا عليها بعبارة: “أقضي عيد ميلادي في هذا المكان الرائع، شكرًا للجميع على رسائلكم”.
وقاد رينارد المنتخب الوطني للتأهلي إلى نهائيات كأس العالم 2022، ليتواجد في المجموعة الثالثة والتي تضم بجانبه منتخبات: الأرجنتين، المكسيك، بولندا. وفق “أخبار 24”.
ويعد الأخضر أكثر المنتخبات العربية تأهلا للمونديال فى التاريخ بعدما حسم تأهله للمرة السادسة فى تاريخه والثانية على التوالى، حيث جاءت المشاركات فى أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022.
Spending my birthday in this incredible place 🏜️✨ Thanks everyone for your messages 🙏🏼#HervéRenard #AlUla pic.twitter.com/98UDbDaRTH
— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) September 30, 2022