مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وتواصل انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، ارتفاع الحالات الحرجة، واستمرار انخفاض الإصابات الجديدة ونسب التعافي المسجلة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وشبه استقرار في الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 32 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816575 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة، حيث دخلت 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 34 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 71 حالة،، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803694 حالة.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9353 حالة وفاة.