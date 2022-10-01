لابد من تضمينها في روتينك اليومي.. هذه العادات تزيد من حرق الدهون

إذا كنت ممن يعانون من زيادة الوزن وتراكم الدهون في أنحاء جسدك، فإننا نستعرض في هذا التقرير بعض النصائح التي قد تساعدك على التخلص منها، إذا ضمنتها في روتينك اليومي.
1- البروتين يناسب الإفطار
يساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام على مدار اليوم، كما يكسبك الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة والقيام بالمهام اليومية، وبالتالي يزداد معدل حرق الدهون.
وتعد أطعمة مثل البيض والزبادي خالي الدسم والمكسرات والحبوب الكاملة، من أفضل الأطعمة التي يمكنك بدء اليوم بها.
2. شرب كميات كبيرة من الماء
إن بدء اليوم بكوب أو اثنين من الماء على الريق من أكثر طرق حرق الدهون والمساعدة على فقدان الوزن، حيث يعمل الماء على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالطاقة وتحسين حرق السعرات الحرارية.
3-أشعة الشمس
يزيد التعرض إلى أشعة الشمس في الأوقات المسموحة، وفي غير أوقات ارتفاع درجة الحرارة، ولمدة 15 دقيقة، من فرص الحصول على فيتامين د، وهو العنصر المهم في إنقاص الوزن ومنع زيادته.
4. ممارسة الرياضة الخفيفة
وننصحك أيضًا ببدء اليوم بالتمارين الرياضية الخفيفة التي تساعد على منح الجسم اللياقة البدنية التي تحافظ على صحتك.
5-تناول كوب من القهوة
يساعد الكافيين على زيادة حرق الدهون، ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يحفز إنتاج الدهون البنية التي تلعب دورًا هامًا في مساعدة الجسم على حرق الدهون سريعًا. وفق “أخبار 24”.
6-الاستحمام بالماء البارد
يزيد الاستحمام بالماء البارد صباحًا من معدلات حرق الدهون.
يمكن أخذ الحمام البارد في الصباح، ولكن يجب التأكد من تجفيف الجسم والشعر جيدًا وعدم التعرض للهواء بعد الاستحمام مباشرةً.