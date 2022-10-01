يستمر لـ4 أشهر.. انطلاق أعمال الدفعة الأولى من برنامج “قادة المستقبل المالي”

أعلنت الأكاديمية المالية، اليوم (السبت)، انطلاق أعمال الدفعة الأولى من برنامج “قادة المستقبل المالي”، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة لاستشراف المستقبل المالي، وإعداد وتطوير قادة المستقبل المالي في المملكة.
ويعقد برنامج قادة المستقبل المالي بالتعاون مع 4 شركاء دوليين، وبمشاركة 17 خبيراً واستشارياً مالياً، وسيمتد على مدار 4 أشهر، ويستهدف المديرين القياديين والمرشحين لمناصب قيادية في القطاع المالي؛ ويهدف إلى تفعيل وتكثيف الرحلة المهنية للمديرين التنفيذيين في القطاع المالي.
وصُمّم البرنامج بطرح منفرد وتنوع في أساليب وأدوات التدريب، وبنهاية هذا البرنامج سيكون لدى المشاركين المهارات والمعارف الضرورية لتحقيق رؤية تستهدف المستقبل من خلال قراءة متأنية له، وتعاون أصحاب المصلحة لتحقيقه من خلال عملية تحول منضبطة بقيادة واعية مقتدرة. وفق “أخبار 24”.
وأكد المدير العام للأكاديمية المالية، مانع آل خمسان، أن إطلاق برنامج “قادة المستقبل المالي لتطوير القيادات في القطاع المالي السعودي” يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت مظلة رؤية 2030، ويسهم في التطوير القيادي وإدارة المواهب، إضافة إلى تحسين المهارات وإعادة صقلها.