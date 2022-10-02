“الأمن العام” يستعرض عدداً من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها في الرياض

استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عدداً من الجرائم التي باشرها، وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية، وكانت جميعها في منطقة الرياض.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للجرائم والمخالفات التي ارتكبها الموقوفون، أبرزها القبض على 4 مواطنين قاموا بتزييف أوراق نقدية، متخذين من وحدتين سكنيتين مقرين لهم، وضبط بداخلهما أدوات لتزييف الأموال وأموال مزيفة ومركبة مسروقة.
وتضمنت العمليات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، قاموا بسرقة قواطع كهربائية ونحاسية من مبانٍ قيد الإنشاء والمتاجرة بها، بالإضافة إلى القبض على 5 مقيمين ظهروا في مشاجرة عبر مقطع فيديو في أحد الطرق العامة نتيجة لخلافات سابقة بينهم في بلادهم. وفق “أخبار 24”.
وأوقفت الجهات الأمنية مواطناً ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل، وإشعالها والهروب من الموقع دون تضررها، وتوقيف مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/ZIcfGVikAb
— الأمن العام (@security_gov) October 1, 2022