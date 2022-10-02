أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً في حالات الإصابات الجديدة ونسب التعافي، والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 12 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816664 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة، حيث دخلت 5 حالات جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 39 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 96 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803790 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9355 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.