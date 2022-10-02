أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم، وذلك خلال لقائه رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، في ختام زيارته الرسمية التي استمرت يومين.
وأوضح الربيعة أن الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، ونتج عنها العديد من الاتفاقيات والتعاون في شتى المجالات والعديد من التخصصات، منها قطاع الحج والعمرة تأكيدًا لما تقدمه القيادة من جهود عظيمة وما يسخّره من موارد مادية وبشرية لخدمة الإسلام والمسلمين وتسهيل وصول ضيوف بيت الله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأبان أن موسم الحج الماضي سجل تأدية قرابة 12 ألف من الحجاج الأوزبكيين، بعد زيادة الأعداد لتأدية المناسك بعد انحسار تأثير جائحة “كورونا”، فيما بلغ أعداد المعتمرين القادمين من أوزبكستان، خلال الشهرين الماضيين، ما يزيد على 36 ألف معتمر، تمكن غالبيتهم من زيارة المدينة المنورة والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في المدينة المنورة.
وجرى خلال الزيارة استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الجانبين لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين الأوزبكستانيين، كما شهدت الزيارة بحث زيادة فعالية اللجان المشتركة في جوانب عدة بما فيها زيادة أعداد الرحلات بين البلدين. وفق “أخبار 24”.