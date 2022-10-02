"متمم" يقدم قراءات وتحليلات في "البيان التمهيدي لميزانية 2023"

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، مساء اليوم (الأحد) لقاء لتقديم استعراض أوسع عن البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023.
ويشارك في اللقاء الذي ينعقد تحت عنوان “قراءات في البيان التمهيدي لميزانية 2023″، وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة طارق الشهيب، والوكيل المساعد لتطوير السياسات المالية بالوزارة عبدالوهاب البابطين، والرئيس التنفيذي ومدير الاستشارات الاستثمارية في شركة جي آي بي كابيتال عبدالله الحامد، ومدير مركز الدراسات والاستشارات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور سعيد الشيخ.
ويسلط المشاركون الضوء على أهمية الاستدامة المالية ودورها في النمو الاقتصادي، ويقدمون تحليلات مالية واقتصادية للبيان، إضافة إلى الحديث عن التحديات في التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الميزانية.
ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز “متمم” على تويتر @CFKC_KSA في تمام التاسعة من مساء يوم الأحد.
يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب المركز على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي محليا ودوليا. وفق “أخبار 24”.