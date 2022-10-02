“الشويعر” رئيسًا تنفيذيًا لدارة الملك عبدالعزيز

أصدر مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز قراراً باختيار تركي بن محمد الشويعر، رئيسًا تنفيذيًّا للدارة.
وتمتد خبرة الشويعر لأكثر من 15 عامًا في القيادة والإدارة الإستراتيجية، ويُعد من القدرات السعودية المؤهلة للإسهام في تطوير أعمال الدارة لخدمة التاريخ الوطني.
وسبق أن كُلِّف الشويعر أمينًا عامًا لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومنذ عام 2017م مساعدًا للأمين العام لشؤون التطوير والجودة بالمركز.
وتركزت اهتماماته العملية في بناء وتنفيذ الخطط الإستراتيجية، وتطوير وحوكمة الأعمال، وإدارة التغيير في المنظومة، وإيجاد فرص استثمارية في القطاع الثقافي والتراثي، والاهتمام بأتمتة العمليات؛ بالإضافة إلى أعمال الرقمنة والخدمات الفنية. وفق “أخبار 24”.
وتدرج تركي الشويعر في مسيرته المهنية في مصرف الإنماء منذ عام 2009م إلى عام 2017م؛ حيث شغل منصب رئيس تجربة العميل ومدير عام إدارة التسويق بالمصرف، بالإضافة إلى نيله 4 جوائز للتميُّز أثناء عمله في المصرف.
كما شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتوزيع من عام 2017م إلى عام 2018م، وعُيّن أمينًا عامًا لمجلس إدارة دار الفيصل منذ تأسيسه وكما عين نائبًا لرئيس الأمانة في مجموعة الفكر (T20) عندما تولت المملكة رئاسة قمة مجموعة العشرين (G20) في الفترة من 1 ديسمبر عام 2019م حتى أواخر شهر نوفمبر عام 2020م.
والشويعر حاصل على درجة الماجستير بمرتبة الشرف في إدارة الأعمال عام 2009م من جامعة لورنس التقنية في أمريكا، ودرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية بتخصص التسويق من جامعة الملك سعود عام 2005م، كما لديه عدد من الشهادات المعتمدة في الإدارة والقيادة، وحاصل على شهادة إدارة أداء المنظمات غير الربحية للإبداع والابتكار من Harvard University.