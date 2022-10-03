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جديد المحليات > دعمًا لاستضافة قطر كأس العالم.. طائرة إسعاف جوي بالهلال الأحمر تتمركز بمطار الأحساء
03/10/2022   10:11 ص

دعمًا لاستضافة قطر كأس العالم.. طائرة إسعاف جوي بالهلال الأحمر تتمركز بمطار الأحساء

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر تمركز أولى طائرات الإسعاف الجوي بالهيئة في مطار الأحساء الدولي؛ بشكل استثنائي ولمدة 80 يومًا، دعمًا لاستضافة دولة قطر منافسات مونديال كأس العالم، وذلك استعداد للاستجابة النوعية للحوادث المرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر عبدالعزيز الصوينع، أن الاستعدادات التي بدأتها الهيئة في المنطقة الشرقية تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة، لتعزيز السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين وزوَّار المملكة خلال الفعاليات والأحداث المحلية والدولية كافة.

وأضاف أن الهيئة بدأت استعداداتها في المنطقة الشرقية، عبر إقامة عدد من الفرضيات للتأكد من جاهزية الخدمات الطبية الطارئة لتقديمها لزوار المملكة خلال إقامة كأس العالم بدولة قطر؛ وذلك على الطرق الدولية والرئيسية المؤدية من دولة قطر وإليها. وفق “أخبار 24”.

دعمًا لاستضافة قطر كأس العالم.. طائرة إسعاف جوي بالهلال الأحمر تتمركز بمطار الأحساء

جديد المحليات
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