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جديد المحليات > “إيجار” توقع 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية على المستفيدين
03/10/2022   10:12 ص

“إيجار” توقع 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية على المستفيدين

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أبرمت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية، لتسهيل الإجراءات التعاقدية.

وأكدت أن هذه الاتفاقيات تُسهل على المستفيدين رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود الإيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية.

وذكر رئيس قطاع الحلول بالوطنية للإسكان، ريان بن عبدالله العقل أن هذا التكامل سيتيح لعملاء المنصات العقارية من الوسطاء العقاريين والمؤجرين والمستأجرين إضافة العقارات والوحدات الإيجارية.

وأضاف أن هذا التكامل سيفيد أيضا في معرفة حالتها من خلال الربط الإلكتروني بين إيجار والمنصات العقارية، وذلك بهدف تيسير ممارسة الأنشطة الإيجارية في قطاع العقار، وفتح منافذ جديدة لتقديم وعرض الخدمات العقارية للقطاع الإيجاري. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هذه الاتفاقيات وقعت بين “إيجار” ومنصات عقار، وسمات، وشبكة المعرفة العقارية، ومجزية، ووازي، والرصيص، ونفوذ التطوير، وهكتار، ودلّالي، وأساس، وعقارز ، وأتار كلاود.

“إيجار” توقع 12 اتفاقية مع منصات عقارية لتسهيل الإجراءات التعاقدية على المستفيدين

جديد المحليات
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