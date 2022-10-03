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جديد المحليات > الخطوط السعودية تروج للمملكة كوجهة سياحية عالمية عبر فعالية في برشلونة
03/10/2022   10:15 ص

الخطوط السعودية تروج للمملكة كوجهة سياحية عالمية عبر فعالية في برشلونة

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نظمت الخطوط السعودية فعالية خاصة في مدينة برشلونة بهدف الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، وذلك ضمن الحملة العالمية Fly to Your Next التي تنظمها الشركة بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، والتي تستعرض من خلالها العديد من محطات السفر والسياحة في المملكة.

وأوضحت الشركة أنها دعت وكالات السفر لمعرفة المزيد عن الوجهات السياحية الجذابة عالمية المعايير في المملكة، والتي يمكن للسياح زيارتها والاستمتاع بها، كما استعرضت الحملات الجديدة لتسويق السياحة في المملكة، التي تتضمن العديد من الفعاليات والبرامج السياحية، ومبادرات حالية وأخرى مستقبلية.

وأشارت إلى أن المشاريع السياحية الكبرى في المملكة تصدرت منصات العرض بما في ذلك مشروع مدينة نيوم، كما تم إطلاع الضيوف على المزايا العديدة التي توفرها منصة عطلات السعودية، والتي تقدم باقات عطلاتٍ متكاملةٍ، تشمل تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق، بالإضافة إلى فرص استئجار المركبات، والجولات والرحلات السياحية.

وأبانت أن حملة الناقل الوطني السعودي الترويجية تأتي في إطار مساعيها الطموحة لجذب العالم إلى السعودية، باعتبارها “أجنحة رؤية 2030″، والتي تسعى لتنفيذ الحملة في مختلف أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى.  وفق “أخبار 24”.

الخطوط السعودية تروج للمملكة كوجهة سياحية عالمية عبر فعالية في برشلونة

جديد المحليات
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