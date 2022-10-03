سوق الأسهم يتراجع 0.79% خلال 9 أشهر.. والقيمة السوقية تتجاوز 10.8 تريليونات ريال

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي (تاسي) في الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11,405.32 نقاط، مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق.
وأظهر التقرير الدوري، الصادر من موقع تداول السعودية اليوم (الإثنين)، أن أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة ذاتها كانت عند مستوى 13,820.35 نقطة، مشيرا إلى بلوغ القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى 2022م، 10,8 تريليون ريال أي ما يعادل، بارتفاع بنسبة 7.56% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وأبان أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغت، 1,4 تريليون ريال أي ما يعادل، بانخفاض بنسبة 21.57% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 35.35 مليار سهم مقابل 55.93 مليار سهم بانخفاض بنسبة 36.80%.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 67.85 مليون صفقة مقابل 70.86 مليون صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 4.25%. وفق “أخبار 24”.