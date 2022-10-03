أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً في حالات الإصابات الجديدة ونسب التعافي، وانخفاض الحالات الحرجة، واستقرار حالات الوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 156 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 67 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816820 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة، حيث خرجت حالتين جديدتين من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 37 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 119 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803909 حالة.
ولفتت إلى استقرار حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9357 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.