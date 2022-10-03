البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعيد بناء المساكن بالشراكة مع مؤسسة الوليد والأمم المتحدة

أسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير ظروف معيشية آمنة وكريمة للشعب اليمني عبر مشروع المسكن الملائم.
ونفذ البرنامج المشروع بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
من جهته، أوضحت المواطنة اليمنية فاطمة جعفر، أن فرحتها لا توصف بإعادة بناء منزلها بصورة جميلة، وعودتها إليه بعد تدميره بشكل كامل، مؤكدة أن ما شاهدته أثلج صدرها.
#فيديو| البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسهم في توفير ظروف معيشية آمنة وكريمة للشعب اليمني، وذلك عبر مشروع المسكن الملائم، بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.#واس_عام pic.twitter.com/0hfbKNTMqj
— واس العام (@SPAregions) October 3, 2022
وفق “أخبار 24”.