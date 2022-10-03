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جديد المحليات > البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعيد بناء المساكن بالشراكة مع مؤسسة الوليد والأمم المتحدة
03/10/2022   7:14 م

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعيد بناء المساكن بالشراكة مع مؤسسة الوليد والأمم المتحدة

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أسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير ظروف معيشية آمنة وكريمة للشعب اليمني عبر مشروع المسكن الملائم.

ونفذ البرنامج المشروع بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

من جهته، أوضحت المواطنة اليمنية فاطمة جعفر، أن فرحتها لا توصف بإعادة بناء منزلها بصورة جميلة، وعودتها إليه بعد تدميره بشكل كامل، مؤكدة أن ما شاهدته أثلج صدرها.

وفق “أخبار 24”.

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعيد بناء المساكن بالشراكة مع مؤسسة الوليد والأمم المتحدة

جديد المحليات
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