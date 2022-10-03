بعد انتشار فيديو عن وجود غش بأوزانه .. “التجارة” تسحب عينات من منتج زبادي وتؤكد مطابقتها

كشفت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، حقيقة فيديو متداول عن وجود غش في وزن منتج “زبادي”.
وأوضحت التجارة أن فرق الرقابة في جميع مناطق المملكة قامت بسحب عينات عشوائية من المنتج.
وأكدت أن نتائج العينات المسحوبة للأوزان المعتمدة مطابقة، مشيرة إلى أن التلاعب بالأوزان مخالفة غش تجاري تستوجب العقوبة.
فرقنا الرقابية في جميع مناطق المملكة قامت بسحب عينات عشوائية من منتج زبادي انتشر مقطع عن وجود غش في أوزانه..
وتبين مطابقة جميع العينات المسحوبة للأوزان المعتمدة.
ويعد التلاعب بالأوزان مخالفة غش تجاري تستوجب العقوبة.. وللإبلاغ: الرقم الموحد 1900 أو تطبيق “بلاغ تجاري”. pic.twitter.com/ylTqGkaW8K
— وزارة التجارة (@MCgovSA) October 3, 2022
وفق “أخبار 24”.