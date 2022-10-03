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جديد المحليات > بعد انتشار فيديو عن وجود غش بأوزانه .. “التجارة” تسحب عينات من منتج زبادي وتؤكد مطابقتها
03/10/2022   7:14 م

بعد انتشار فيديو عن وجود غش بأوزانه .. “التجارة” تسحب عينات من منتج زبادي وتؤكد مطابقتها

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كشفت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، حقيقة فيديو متداول عن وجود غش في وزن منتج “زبادي”.

وأوضحت التجارة أن فرق الرقابة في جميع مناطق المملكة قامت بسحب عينات عشوائية من المنتج.

وأكدت أن نتائج العينات المسحوبة للأوزان المعتمدة مطابقة، مشيرة إلى أن التلاعب بالأوزان مخالفة غش تجاري تستوجب العقوبة.

وفق “أخبار 24”.

بعد انتشار فيديو عن وجود غش بأوزانه .. “التجارة” تسحب عينات من منتج زبادي وتؤكد مطابقتها

جديد المحليات
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