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جديد المحليات > ولي العهد يُعلن إطلاق شركة “داون تاون” لإنشاء وتطوير مراكز حضرية في مدن المملكة
03/10/2022   7:14 م

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة “داون تاون” لإنشاء وتطوير مراكز حضرية في مدن المملكة

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أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.

وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين؛ وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

وستعمل الشركة على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

وتنوي الشركة العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع “داون تاون السعودية” الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة؛ مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها. وفق “أخبار 24”.

كما يهدف إلى توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات، حيث ستوفر المشاريع بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة.

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة “داون تاون” لإنشاء وتطوير مراكز حضرية في مدن المملكة

جديد المحليات
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