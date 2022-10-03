لتحقيق السلامة المهنية في مقرات العمل.. “التأمينات الاجتماعية” و”الموارد البشرية” توقعان مذكرة تفاهم

وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات السلامة والصحة المهنية.
وجرت مراسم التوقيع على هامش المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية الذي يقام حالياً في مدينة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهتين في مجال تحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل للارتقاء بسوق العمل ورفع جاذبيته، وخلق بيئة عمل مميزة وصحية؛ للحفاظ على الموارد البشرية والحد من الإصابات والأمراض المهنية في مقرات العمل.
ونصت المذكرة على المساهمة في مراجعة وتطوير اللوائح والسياسات والتشريعات وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال السلامة والصحة المهنية، كذلك المشاركة في رفع الوعي والثقافة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة من خلال الدورات والبرامج وورش العمل الموجهة لأصحاب العمل والعاملين.
كما نصّت المذكرة على المشاركة والدعم في تنفيذ المؤتمرات والملتقيات والمعارض المختصة بموضوع السلامة والصحة المهنية. كذلك العمل بين الطرفين على تطوير إجراءات الرقابة على معايير ومتطلبات السلامة المهنية وتحقيق التكامل في المجال. وفق “أخبار 24”.
وأكد مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، سعود الجهني، أن المذكرة جاءت للأهمية الكبيرة التي يكتسبها محور السلامة والصحة المهنية، حيث تتضافر الجهود والمبادرات بهدف خلق بيئة عمل آمنة تخلو من الإصابات والأمراض المهنية التي تؤثر على الموارد البشرية وعلى أداء المنشآت وتحقيقها لأهدافها.
وأشار إلى أن “التأمينات الاجتماعية” تولي عناية فائقة لموضوع السلامة والصحة المهنية عبر برامج وعمليات الرقابة، والالتزام والوقاية التأمينية والزيارات الميدانية التي ساهمت في انخفاض إصابات العمل بنسبة 70% بنهاية عام 2020 مقارنة بعام 2009م.