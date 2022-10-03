التحكيم الرياضي يُعلن الحكم النهائي في قضية “حمدالله” خلال 10 أيام

كشفت مصادر صحفية، أن مركز التحكيم الرياضي أغلق باب الترافع في قضية لاعب الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أن استكمل الأطراف كافة الردود بينهم.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الجزيرة” أنه سيُعلن الحكم النهائي خلال عشرة أيام أو أن يكون هناك جلسة استماع خلال هذه الفترة يعلن بعدها الحكم.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم الدخول، كطرف نزاع في استئناف نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمد الله، ضد قرارات ما عُرِفَ بـ “قضية التسجيلات.
وأشارت إلى أن اتحاد الكرة أكد أنه لا يمكن أن يكون طرفًا مع أي ناد سعودي ضد آخر، وأن مركز التحكيم خالف القواعد الإجرائية باستبعاده منذ بداية النزاع، ثم طلب عودته الآن طرفًا في المنازعة بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف، وعقب تكوين اللجنة التحكيمية، دون منحه حق اختيار محكمه ضمن اللجنة مثل بقية أطراف المنازعة. وفق “أخبار 24”.